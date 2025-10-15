الأربعاء, 15-أكتوبر-2025 الساعة: 06:00 م - آخر تحديث: 05:44 م (44: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
نفّذ المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، حملة ميدانية، لتدمير كميات من مخلفات العدوان السعودي، الأمريكي، بمحافظة الحديدة

تدمير كميات من مخلفات العدوان بالحديدة

المؤتمرنت -
تدمير كميات من مخلفات العدوان بالحديدة
نفّذ المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، حملة ميدانية، لتدمير كميات من مخلفات العدوان السعودي، الأمريكي، بمحافظة الحديدة.

شملت الحملة تدمير 250 لغماً مضاداً للآليات و50 لغماً مضاداً للأفراد في منطقة منظر، بحضور المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى للجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس فون أركس، والمدير التنفيذي للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، ورئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر بالحديدة مكرم صوة، ومدير فرع الهلال الأحمر اليمني جابر الرازحي، ومدير فرع المركز بالمحافظة العقيد يحيى صبر.

واطلع الفريق على أعمال الفرق الميدانية في مديرية الحالي، التي شملت حي الضبياني وشارع صنعاء وشارع الخمسين، إضافة إلى عدد من المواقع في مديرية الحوك، منها كلية الطب، والمناطق الساحلية غرب جامعة الحديدة، والمنصة، ومدينة منظر، وكذا في مديرية الميناء وتحديدا ساحل الكثيب وحي سهيل.

وأوضح مسؤولو الفرق الميدانية، أن هذه المناطق تم تطهيرها من حقول الألغام ومخلفات العدوان، مؤكدين أن الأعمال شملت أيضاً الدوار الصغير وكلية الطب والجهة الغربية من جامعة الحديدة وصولاً إلى منصة العروض.

وأشادت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجهود الفرق الوطنية العاملة في الميدان، مؤكدة استمرار دعم اللجنة الدولية لأنشطة المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام وتعزيز قدراته الفنية واللوجستية بما يسهم في حماية المدنيين والحد من آثار هذه المخلفات.








