المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 67967

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 29 شهيداً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 22 تم انتشال جثامينهم، بالإضافة إلى 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال اليوم الخميس.



وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بأن عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 67 ألفا و967 شهيدا، إضافة إلى 170 ألفا و179 مصابا.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، استشهد 23 فلسطينياً، وأصيب 122 آخرين، فيما انتشلت جثامين 381 شهيدا، كما تم استلام 120 جثة محتجزة لدى الاحتلال على ثلاث دفعات.



وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.