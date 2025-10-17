الجمعة, 17-أكتوبر-2025 الساعة: 12:45 ص - آخر تحديث: 12:05 ص (05: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي أحمد عبدالجبار نعمان الحمودي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ علي الحمودي

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ علي الحمودي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي أحمد عبدالجبار نعمان الحمودي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الوهباني، في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ رفيق علي أحمد الحمودي وإخوانه نافع وناظم ومبارك وسمير، بمناقب الفقيد وإسهاماته في حل القضايا الاجتماعية وإصلاح ذات البين.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الحمودي في مديرية جبل حبشي محافظة تعز بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








