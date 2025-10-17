الجمعة, 17-أكتوبر-2025 الساعة: 05:40 م - آخر تحديث: 05:38 م (38: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة نسبياً إلى باردة في المرتفعات الجبلية، وهطول أمطار متفرقة

طقس ماطر وبارد نسبياً في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
طقس ماطر وبارد نسبياً في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة نسبياً إلى باردة في المرتفعات الجبلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات والسواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات البيضاء، إب، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع، تعز، المحويت وريمة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 02 - 10 درجات مئوية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على سواحل محافظات المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية المقابلة لها وعلى أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت والحديدة وأجزاء من السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.

كما نبه من المجازفة في عبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان
اقتصاد: الذهب يصعد إلى مستوى قياسي
رياضة: المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب
عربي ودولي: مقتل 34 مسلحاً باشتباكات شمال باكستان
عربي ودولي: حماس: لن تسقط الراية حتى التحرير الشامل
اقتصاد: تراجع الدولار
أخبار: المداني رئيساً لهيئة الأركان العامة
أخبار: القوات المسلحة تنعي اللواء الغماري
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 67967
عربي ودولي: اعتقال 23 فلسطينياً من الضفة
أخبار: لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني غداً
أخبار: تحذير لمزارعي اليمن: خذوا احتياطاتكم
رياضة: السنغال وكوت ديفوار إلى مونديال 2026
فنون ومنوعات: شيرين تنتصر مجدداً على "روتانا"
علوم وتقنية: الجلد يكشف عن صحتك العقلية؟
اقتصاد: الذهب يلمع مجدداً
أخبار: تدمير كميات من مخلفات العدوان بالحديدة
رياضة: اليمن يمطر شباك بروناي بـ9 أهداف
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: مفتي عُمان يهاجم عملاء الاحتلال بغزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 67 ألفاً و938
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: طقس بارد وتحذير من الساعات المقبلة
أخبار: النقيب: على الاحتلال الجديد أن يعتبر من ثورة 14 اكتوبر
أخبار: الامين العام المساعد يعزي ال الشرجبي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025