المؤتمرنت -

طقس ماطر وبارد نسبياً في هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة نسبياً إلى باردة في المرتفعات الجبلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات والسواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات البيضاء، إب، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع، تعز، المحويت وريمة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 02 - 10 درجات مئوية.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على سواحل محافظات المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية المقابلة لها وعلى أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت والحديدة وأجزاء من السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.



كما نبه من المجازفة في عبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب.