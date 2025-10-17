الجمعة, 17-أكتوبر-2025 الساعة: 10:17 م - آخر تحديث: 09:33 م (33: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن مكافحة المجاعة في قطاع غزة "ستتطلب وقتاً"

الأمم المتحدة: مكافحة المجاعة في غزة تتطلب وقتاً

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: مكافحة المجاعة في غزة تتطلب وقتاً
أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن مكافحة المجاعة في قطاع غزة "ستتطلب وقتاً"، داعياً إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع المحاصر والمدمّر لـ"إغراقه بالغذاء".

وقالت المتحدثة باسم البرنامج الأممي عبير عطيفة خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "سيتطلب الأمر وقتا للحدّ من المجاعة" التي رُصدت منذ نهاية أغسطس في مناطق من القطاع.

وأضافت: "لدينا حاليا خمسة مراكز توزيع عاملة أكثر قربا من السكان في قطاع غزة، وهدفنا هو نشر 145 مركزا من أجل إغراق غزة بالغذاء".

وأشارت عطيفة إلى أنه يدخل نحو 560 طنا من المساعدات الغذائية في المتوسط يوميا إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك لا يزال أقل من حجم الاحتياجات في القطاع.

وأوضحت أن الوصول إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة يمثل تحديا كبيرا، مضيفة أن قوافل دقيق القمح والطرود الغذائية الجاهزة للأكل تواجه صعوبة في التحرك عبر الطرق المتضررة أو المسدودة من جنوب القطاع الذي دمرته الحرب.

وأردفت المتحدثة الأممية: "57 شاحنة وصلت أمس إلى جنوب ووسط غزة، ونعتبر هذا إنجازا، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب والذي يتراوح بين 80 و100 شاحنة يوميا".








