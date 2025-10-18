المؤتمرنت -

أمطار وأجواء باردة وتحذير للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة وأجواء باردة في عدة محافظات، خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت، الحديدة وسهل تهامة.



كما قد تشمل الأمطار أجزاء من محافظات حجة، غرب ذمار، شبوة، مرتفعات لحج وأبين، وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت وأجزاء من السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 06 - 10 درجات مئوية.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من المجازفة في عبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب.



كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.