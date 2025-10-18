المؤتمرنت -

تحذير أممي من مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة

حذّر رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام لوك إيرفينغ من أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة بقطاع غزة تزداد مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



وقال إيرفينغ في تصريحات صحفية، إن العديد من السكان عادوا إلى المناطق التي نزحوا منها بسبب الحرب، منبها إلى أن إزالة الذخائر ستستغرق وقتا طويلا.



وأشاد بالجهود الحيوية التي تبذلها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في رفع الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، داعيا إلى تقديم الدعم المالي والتقني لها لتعزيز قدراتها.



وأوضح المسؤول الأممي أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل في غزة منذ عام 2009، وتتعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا توسيع نطاق عملها في القطاع، في ظل ازدياد حركة السكان وعودة كثيرين إلى المناطق التي اضطروا للفرار منها.



وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أعلن في وقت سابق أن العاملين في المجال الإنساني تمكنوا من تقييم المخاطر المرتبطة بالمتفجرات على الطرق الرئيسية في القطاع.