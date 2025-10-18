السبت, 18-أكتوبر-2025 الساعة: 07:48 م - آخر تحديث: 07:44 م (44: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفاً و116 شهيداً، بالإضافة إلى 170 ألفاً و200 مصاب

غزة.. حصيلة جديدة لضحايا العدوان

المؤتمرنت -
غزة.. حصيلة جديدة لضحايا العدوان
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفاً و116 شهيداً، بالإضافة إلى 170 ألفاً و200 مصاب.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 29 شهيدا، منهم 23 شهيدا تم انتشال جثامينهم، وشهديان متأثران بإصابتهما، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال، بالإضافة إلى 21 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأضافت أن هناك 11 شهيدا تحت الركام في مجزرة آل ابو شعبان، ولم يتم انتشالهم حتى اللحظة، ولم يتم إضافتهم للإحصائية.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، استشهد 27 مواطنا، وأصيب 143 آخرين، فيما انتشلت جثامين 404 شهداء، كما تم استلام 135 جثة محتجزة لدى الاحتلال على دفعات.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








