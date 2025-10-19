ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68159

الأحد, 19-أكتوبر-2025 الساعة: 08:24 م - آخر تحديث: 08:19 م (19: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفاً و159 شهيداً، و170 ألفاً و203 مصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفاً و159 شهيداً، و170 ألفاً و203 مصابين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 18 شهيدا، منهم 10 شهداء تم انتشال جثامينهم، و8 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال، بالإضافة إلى 3 إصابات.

وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالقطاع في 10 أكتوبر الجاري بلغ إجمالي عدد الشهداء 35 شهيدا، وإجمالي الانتشال 414 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 146، في وقت لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي، عقب مصادقة حكومة الاحتلال عليه وبدء انسحاب قواته من المناطق المأهولة في القطاع، وعودة النازحين إلى شمال غزة، وتنفيذ بند تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.








