منظمة ترسل إمدادات طبية لقطاع غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين ، أنها وبدعم من منظمة ROJ_Palestine أرسلت أربع شحنات من الإمدادات الطبية لقطاع غزة.



وقالت المنظمة في تدوينة لها على منصة "اكس"، إنها " أرسلت أربع شحنات من الإمدادات الطبية، بدعم من منظمة ROJ_Palestine، من مستودعاتها الجنوبية إلى المرافق الصحية الرئيسية والشركاء للمساعدة في ضمان استمرارية الخدمات الصحية المنقذة للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة".



وأضافت أن "الامدادات تشمل أدويةً لمرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة، وعلاجاتٍ للعدوى وسوء التغذية، ومسكنات للألم".



وأكدت المنظمة أنها تعمل على تكثيف جهود إعادة تأهيل الرعاية الصحية في القطاع.