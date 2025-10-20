المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68216

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 68,216 شهيدًا و 170,361 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 57 شهيدًا موزعين على 45 شهيد نتيجة استهداف مباشر من جيش العدو و12 شهيد انتشال، بالإضافة إلى 158 إصابة.



وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء بنيران جيش العدو: 80، و إجمالي الإصابات: 303، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 426.



وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

