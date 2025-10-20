الإثنين, 20-أكتوبر-2025 الساعة: 10:32 م - آخر تحديث: 10:27 م (27: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - سلّمت حركة حماس، اليوم، جثمان أسير إسرائيلي جديد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس تسلّم جثمان أسير جديد

المؤتمرنت -
حماس تسلّم جثمان أسير جديد
سلّمت حركة حماس، اليوم، جثمان أسير إسرائيلي جديد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، أن طواقم الصليب الأحمر تسلّمت من جنوبي قطاع غزة جثمان أسير إسرائيلي، استُخرِج أمس.

من جانبه، شدّد الناطق باسم حماس، حازم قاسم، على أن الحركة "التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة".

وأكّد، في تصريحات صحفية، أن الحركة تعمل "بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين"، لافتاً إلى "وجود تحدّيات كبيرة بسبب الدمار".

وأشار قاسم إلى أن "الاحتلال تعمّد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم".

وأوضح المتحدّث أن الحركة "تتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً أنّ "هناك تواصلاً مستمراً مع الجانب الأمريكي" أيضاً.

ونبّه إلى أنه "على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماتها"، محذّراً من أن "الاحتلال يستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوّح بالتجويع مرة أخرى".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: تدشين الحملة التاسعة للتوعية بسرطان الثدي
فنون ومنوعات: استجواب فضل شاكر
علوم وتقنية: بروتين لتجديد خلايا الدم!
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
اقتصاد: الدين العام الأمريكي يسجل رقماً قياسياً
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68216
عربي ودولي: الكيان يرتكب 80 خرقاً في غزة
عربي ودولي: منظمة ترسل إمدادات طبية لغزة
رياضة: المغرب بطلاً لكأس العالم للشباب
رياضة: ريال مدريد يهزم 9 لاعبين من خيتافي
فنون ومنوعات: ياسر جلال يكشف كواليس لقائه بالسيسي
محافظات: إغلاق مؤقت لشارع خولان في صنعاء
رياضة: ليفربول يواصل مسلسل سقوطه في الأنفيلد
عربي ودولي: 44 شهيداً في غزة منذ فجر الأحد
مجتمع مدني: تلوث الهواء يبطئ نمو دماغ الأطفال
فنون ومنوعات: راغب علامة: منافستي مع عمرو دياب شريفة
رياضة: هوفنهايم يخطف نقاط سانت باولي
عربي ودولي: حماس تُحمّل الاحتلال مسؤولية تدهور الاتفاق
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
أخبار: شهيد بنيران العدو السعودي في صعدة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68159
أخبار: اختتام المؤتمر الأول لطب الاسنان
عربي ودولي: القسام تؤكد التزامها بوقف النار في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025