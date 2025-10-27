المؤتمرنت -

ارتفاع شهداء الإبادة بغزة إلى 68527

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 68,527 شهيدًا و 170,395 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما ارتفع عدد الجثامين التي تم التعرف على هويتها إلى 72 شهيداً من الجثامين التي تم استلامها من العدو الصهيوني.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 شهداء تم انتشالهم، و 13 إصابة بنيران جيش العدو.



وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 93، وإجمالي الإصابات 337، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 472.



وأشارت إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 72 جثمان من أصل 195 من جثامين الشهداء المفرج عنها وتم استلامها من قبل العدو الإسرائيلي.



وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

