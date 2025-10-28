المؤتمرنت -

أوتشا: 470 ألف نازح عادوا إلى شمال غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال غزة، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في 10 أكتوبر الجاري.



وأوضح المكتب الأممي، في بيان صدر مساء الاثنين أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة، رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني، وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية.



وأفاد "أوتشا"، بأن فلسطينيي غزة مستمرون في التحرك خلال اليومين الماضيين عبر مناطق القطاع، حيث تم منذ وقف إطلاق النار تسجيل أكثر من 470 ألف تنقل باتجاه الشمال، وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.



وسمح اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة "الهشة" المُستمرة لليوم الـ 19 على التوالي، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق متفرقة في القطاع، بعودة النازحين من شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى منازلهم.

