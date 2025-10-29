المؤتمرنت -

تنبيه هام للمزارعين.. أجواء باردة في 6 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 02 - 08 درجات مئوية.



ومن المحتمل أجواء باردة نسبياً في مرتفعات شبوة، أبين، لحج، الضالع وتعز حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 - 12 درجة مئوية.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.



ودعا المزارعين في المناطق الجبلية إلى عمل مايلزم للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.