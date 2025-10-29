الأربعاء, 29-أكتوبر-2025 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 04:22 م (22: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - نبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات

تنبيه هام للمزارعين.. أجواء باردة في 6 محافظات

المؤتمرنت -
تنبيه هام للمزارعين.. أجواء باردة في 6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 02 - 08 درجات مئوية.

ومن المحتمل أجواء باردة نسبياً في مرتفعات شبوة، أبين، لحج، الضالع وتعز حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 - 12 درجة مئوية.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.

ودعا المزارعين في المناطق الجبلية إلى عمل مايلزم للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 9 شهداء بسلسلة غارات على غزة
فنون ومنوعات: اختفاء مفاجئ لبيانات كويكب قرب الأرض
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68531
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة نسبياً
عربي ودولي: زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا
أخبار: بدء صرف مرتبات أكتوبر في صنعاء
رياضة: فينيسيوس يهدّد بالرحيل عن ريال مدريد
رياضة: سبب تراجع أداء يامال في الكلاسيكو
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي البرلماني يحيى سهيل
عربي ودولي: تحطم طائرتين أمريكيتين في بحر الصين
أخبار: الداخلية: رجل المرور ليس خصماً لأحد
أخبار: الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: إعادة انتخاب بيا رئيساً للكاميرون
أخبار: استبدال 57 ألف أسطوانة غاز تالفة
عربي ودولي: روسيا تسقط 22 مسيرة أوكرانية
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
علوم وتقنية: 6 فوائد صحية مذهلة للكركدية
علوم وتقنية: دواء يحمي مرضى السكري من فقدان البصر
فنون ومنوعات: اكتشاف كوكب واعد للحياة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68527
أخبار: صرف مساعدات نقدية لـ800 أسرة
أخبار: توقعات بطقس بارد في عدة محافظات
رياضة: أرسنال يعزز الصدارة وسيتي يتراجع
رياضة: ليفركوزن يتجاوز أحزانه الأوروبية
فنون ومنوعات: محمد رمضان يغني مع لارا ترامب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025