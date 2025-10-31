الجمعة, 31-أكتوبر-2025 الساعة: 08:38 م - آخر تحديث: 08:18 م (18: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، اليوم، وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين سُلّموا من جانب الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يسلّم 30 جثماناً لأسرى فلسطينيين

المؤتمرنت -
الاحتلال يسلّم 30 جثماناً لأسرى فلسطينيين
أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، اليوم، وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين سُلّموا من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع بذلك العدد المستلم إلى 225 جثمانا منذ 14 أكتوبر الجاري.

وأوضح المستشفى في بيان، أن جثامين الشهداء الثلاثين وصلت إلى المستشفى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعد هذه الدفعة هي الخامسة لجثامين شهداء يفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدت على معظم جثامين الشهداء علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين معصوب العينين، إضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما حال دون تعرف الأهالي على معظمها.

ويأتي تسليم جثامين الشهداء في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" والكيان الإسرائيلي والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل -بدعم أمريكي مطلق- إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.








