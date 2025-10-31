المؤتمرنت -

الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى الثلاثاء

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن حتى الثلاثاء المقبل.



وتوقع الفلكي الشوافي استمرار الأجواء الباردة نسبياً إلى باردة على المرتفعات والأحواض الجبلية اليمنية.



وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أنه من المتوقع انخفاض تدريجي بسيط في درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالأيام الماضية.



وحث الفلكي اليمني المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع احتمالية حدوث الصقيع خصوصاً إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة، مشيراً إلى أن تصنيف الحالة "خفيفة" لكنها أشد مابين درجة إلى درجتين مقارنة بالحالتين الماضية.



ودعا الشوافي الجميع إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد.