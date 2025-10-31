الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى الثلاثاء

الجمعة, 31-أكتوبر-2025 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 10:05 م (05: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن حتى الثلاثاء المقبل

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن حتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار الأجواء الباردة نسبياً إلى باردة على المرتفعات والأحواض الجبلية اليمنية.

وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أنه من المتوقع انخفاض تدريجي بسيط في درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالأيام الماضية.

وحث الفلكي اليمني المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع احتمالية حدوث الصقيع خصوصاً إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة، مشيراً إلى أن تصنيف الحالة "خفيفة" لكنها أشد مابين درجة إلى درجتين مقارنة بالحالتين الماضية.

ودعا الشوافي الجميع إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد.








