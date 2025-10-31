الجمعة, 31-أكتوبر-2025 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 10:05 م (05: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو جديد، واقفاً أمام صف من الأسرى الفلسطينيين الممدّدين أرضاً وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ودعا فيه إلى إعدامهم

بن غفير أمام أسرى فلسطينيين مقيدين: يجب إعدامهم

المؤتمرنت -
بن غفير أمام أسرى فلسطينيين مقيدين: يجب إعدامهم
ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو، نشره على مواقع التواصل اليوم الجمعة، واقفاً أمام صف من الأسرى الفلسطينيين الممدّدين أرضاً وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ودعا فيه إلى إعدامهم.

وقال الوزير اليميني المتطرف في هذا المقطع: "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. انظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين".

وكان الوزير يتحدث أمام حوالى عشرة أسرى مكبّلين على الأرض، ونشر هذه الرسالة على حسابه على منصة إكس مرفقاً إياها بنص قال فيه إن حركة حماس عمدت إلى "تعذيب الرهائن لديها". كما تفاخر الوزير بظروف السجن القاسية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين. وقال: "اسألوا أي إرهابي مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة. إنهم خائفون ويرتعدون، وقد انخفض عدد الهجمات بشكل كبير".

وفي مقطع فيديو آخر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس، شوهد بن غفير وهو يهدد عضو المجلس المركزي لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي الذي بدا في حال من الوهن الجسدي.

حماس: بن غفير يشرعن القتل ضد الأسرى وممارساته تمثل انتهاكاً
وفي تعليقه على مقطع فيديو بن غفير، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن ظهور الوزير الإسرائيلي المتطرف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين مكبلين بطريقة وحشية "يمثل تمادياً في الممارسات العدوانية التي ينفذها هذا الوزير المتطرف بحق الأسرى، واستمراراً لانتهاك حكومته الإرهابية كل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى".

وأوضح مرداوي، في بيان نشرته حركة حماس على صفحتها في "تليغرام"، أن "ما صدر عن بن غفير ليس مجرد تهديد أو اعتداء لفظي عابر، بل هو استمرار لمسلسل التحريض الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، وشرعنة للقتل والدموية التي يمارسها الاحتلال".

وحذر القيادي في حماس من "نهج حكومة الاحتلال الفاشية وتبعات التحريض والتنكيل بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات"، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذه السياسات الإجرامية.

ودعا مرداوي إلى تحرك فوري من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يقترفونه من جرائم حرب وانتهاكات بحق الأسرى.

من جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن "الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عدداً من جثامين الشهداء مؤخراً تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ ظهرت على أجسادهم آثار تعذيبٍ وتقييدٍ بالأصفاد وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية".

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الجمعة، أن "احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنها في مقابر الأرقام يمثل سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتاً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

كما لفت المكتب إلى أن قناة "كان" العبرية كشفت عن تفاهمات بين وزارة القضاء والمستوى السياسي لمحاكمة مئات الأسرى ممن تصفهم سلطات الاحتلال بـ"مقاتلي وحدة النخبة"، وسط ظروف احتجاز قاسية وتعذيب ممنهج يرقى إلى جرائم حرب.

وبيّن أن الاحتلال استغل إعلان حالة الطوارئ منذ السابع من أكتوبر 2023 لتوسيع الاعتقالات وفرض سياسة "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى"، بالتوازي مع إعادة إحياء مشاريع تشريعية أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ ترمي إلى تحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين.

وشدّد مكتب إعلام الأسرى على أن "هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتلٍ ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين"، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم.

واليوم الجمعة، أعلن مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة، الجمعة، تسلمه جثامين 30 فلسطينياً أفرجت عنها إسرائيل، ليرتفع بذلك العدد المستلم إلى 225 جثماناً منذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال المستشفى في بيان إنه "استلم 30 جثماناً لشهداء فلسطينيين تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في بيانات سابقة أن الجثامين التي تتسلمها من إسرائيل تحمل آثار تنكيل، تشمل الضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، وتغير ملامح الوجه، دون أسماء.

وتأتي الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الجاري، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟
عربي ودولي: بولندا تعلن اعتراض طائرة روسية
اقتصاد: صعود مؤشرات الأسهم اليابانية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب 2%
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: روسيا تعلن مقتل 9720 جندياً أوكرانياً
رياضة: ساسولو يتخطى كالياري بثنائية
عربي ودولي: غزة.. 350 ألف مريض بلا علاج
رياضة: سباليتي مدرباً ليوفنتوس
رياضة: تأهل أرسنال وسيتي وتشيلسي ونيوكاسل
مجتمع مدني: العين تتحدّث قبل القلب
فنون ومنوعات: “ذا فويس 6”.. موسم جديد بروح مختلفة
عربي ودولي: الاحتلال يتسلّم جثتي أسيرين في غزة
عربي ودولي: أكثر من ألف مستعمر يقتحمون الأقصى
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: أجواء باردة في 11 محافظة
رياضة: الاتحاد الآسيوي يعاقب العراق وعُمان
عربي ودولي: غزة.. غارات عدوانية جديدة
أخبار: بدء صرف النصف الأول من معاش مايو ٢٠٢١
علوم وتقنية: آيفون 20 بدون أزرار
عربي ودولي: إعصار مدمر يقترب من هذه الدولة
اقتصاد: هيئة الزكاة تدعم مستشفي الثورة 1.2 مليار
مجتمع مدني: أسباب ضيق التنفس عند المشي
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025