الجمعة, 31-أكتوبر-2025 الساعة: 11:42 م - آخر تحديث: 11:02 م (02: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت الأمم المتحدة اليوم، تضرر نسبة 87% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

غزة.. تضرر 87% من الأراضي الزراعية

المؤتمرنت -
غزة.. تضرر 87% من الأراضي الزراعية
أكدت الأمم المتحدة اليوم، تضرر نسبة 87% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأظهر تحليل جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، دمارًا واسع النطاق للأراضي والصوبات الزراعية وآبار الري وغيرها من البنى التحتية الزراعية، وهي أصول أساسية لإنتاج الغذاء.

وأوضح التحليل، أن هذا الاتجاه يعكس التدمير المستمر والمتكرر للأراضي والأصول الزراعية، وأن القاعدة الزراعية في قطاع غزة بشكل عام تدمرت.. ومع ذلك، جاء في التحليل أن 37 بالمئة من الأراضي الزراعية المتضررة في قطاع غزة أصبحت الآن متاحة فعليًا لإعادة التأهيل والزراعة بعد وقف إطلاق النار، كما أن من ضمن المناطق التي يمكن الوصول إليها، لا تزال مساحة تقدر بحوالي 600 هكتار من الأراضي سليمة، مما يتيح فرصة لإعادة بناء إنتاج الغذاء ودعم سبل العيش.

وكشف التحليل عن أن الأضرار التي لحقت بالآبار الزراعية، وهي حيوية للري، ارتفعت من 83 بالمئة في إبريل الماضي إلى ما يقرب من 87 بالمئة في أواخر سبتمبر الماضي، مما أثر بشكل أكبر على قدرة القطاع على استدامة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.

ومن جهة أخرى، قالت (فاو)، إنها تستعد للمشاركة في جهود إعادة تأهيل أوسع نطاقًا عبر القطاعات، لكنها أشارت إلى أن نداءها العاجل لعام 2025 بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لقطاع غزة لم يُمول إلا بنسبة 10 بالمئة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: علامات مبكرة للعجز الجنسي
مجتمع مدني: السكتة الدماغية تهدد الشباب!
فنون ومنوعات: ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟
عربي ودولي: بولندا تعلن اعتراض طائرة روسية
اقتصاد: صعود مؤشرات الأسهم اليابانية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب 2%
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: الاحتلال يسلّم 30 جثماناً لأسرى فلسطينيين
عربي ودولي: روسيا تعلن مقتل 9720 جندياً أوكرانياً
رياضة: ساسولو يتخطى كالياري بثنائية
عربي ودولي: غزة.. 350 ألف مريض بلا علاج
رياضة: سباليتي مدرباً ليوفنتوس
رياضة: تأهل أرسنال وسيتي وتشيلسي ونيوكاسل
مجتمع مدني: العين تتحدّث قبل القلب
فنون ومنوعات: “ذا فويس 6”.. موسم جديد بروح مختلفة
عربي ودولي: الاحتلال يتسلّم جثتي أسيرين في غزة
عربي ودولي: أكثر من ألف مستعمر يقتحمون الأقصى
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: أجواء باردة في 11 محافظة
رياضة: الاتحاد الآسيوي يعاقب العراق وعُمان
عربي ودولي: غزة.. غارات عدوانية جديدة
أخبار: بدء صرف النصف الأول من معاش مايو ٢٠٢١
علوم وتقنية: آيفون 20 بدون أزرار
عربي ودولي: إعصار مدمر يقترب من هذه الدولة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025