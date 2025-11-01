المؤتمرنت -

ارتفاع شهداء الإبادة بغزة إلى 68858

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 68,858 شهيدًا و170,664 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 22 شهيداً بينهم 5 شهداء جدد و 17 شهيداً تم انتشالهم، بالإضافة إلى 9 إصابات بنيران جيش العدو.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 226، وإجمالي الإصابات 549، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 499.



وأشارت إلى أنه تم إضافة عدد 193 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 24 وحتى 31 أكتوبر المنصرم.



وذكرت الوزارة أنه تم استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم يوم أمس الجمعة من قبل العدو الإسرائيلي بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً.



وأكدت أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

