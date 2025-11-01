السبت, 01-نوفمبر-2025 الساعة: 04:36 م - آخر تحديث: 04:04 م (04: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وجافة في عدد من المحافظات وباردة نسبياً في مرتفعات عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة وجافة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 01 - 07 درجات مئوية.

بينما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حضرموت، شبوة، أبين، تعز، إب، المحويت، مأرب والجوف، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 - 12 درجة مئوية.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.

ودعا المزارعين في المناطق الجبلية لعمل ما يلزم للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.








