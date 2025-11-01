المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل العجي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سنان العجي عضو اللجنة العامة للمؤتمر، والشيخ سعيد صالح حسين العجي، وكافة آل العجي، في وفاة يعقوب سعيد صالح حسين العجي.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،