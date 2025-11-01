المؤتمرنت -

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على اليمن

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان -السبت- أنها وثَّـقت غارات العدوان الأمريكي البريطاني والصهيوني على اليمن، وذلك منذ 12 يناير 2024م حتى نهاية سبتمبر 2025م..



وقالت الهيئة في تقرير، إن الكيان الإسرائيلي شن في 6 و28 مايو 2025م أكثر من "150" غارة جوية على عدد من الأعيان المدنية ومطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة ومحطات الكهرباء في صنعاء والحديدة، مؤكدةً أن مطار صنعاء تعرَّض لعشرات الغارات الجوية الإسرائيلية ونجم عنها تدمير البنية التحتية ومنشآت الملاحة الجوية وإحراق وإتلاف 6 طائرات مدنية.



وأضاف التقرير: "وثَّـقنا "2801" واقعة عن الغارات الجوية والبحرية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني على الأماكن العامة"، مشيراً إلى أن " إجمالي الشهداء والجرحى بلغ "1669" شهيداً وجريحاً، بينهم 235 طفلاً، و119 امرأةً".



وتابع: "تركَّـزت الحرب على الإعلام، وبلغت ذروتها حين استهدفت الطائرات الإسرائيلية صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" في حي التحرير المكتظ بالسكان، وأدى لاستشهاد عشرات الإعلاميين والمواطنين".