الأمين العام المساعد يعزي أحمد صلاح

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى أحمد محمد صلاح، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، نائب رئيس دائرة الإدارة والخدمات، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للأستاذ أحمد صلاح وإخوانه وأفراد الأسرة وآل صلاح كافة بهذا المصاب.. سائلاًً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".