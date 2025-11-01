الأحد, 02-نوفمبر-2025 الساعة: 12:17 ص - آخر تحديث: 11:36 م (36: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 3203 شاحنات مساعدات وتجارية فقط دخلت القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

145 شاحنة مساعدات فقط تدخل غزة يومياً

المؤتمرنت -
145 شاحنة مساعدات فقط تدخل غزة يومياً
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، استمرار تراجع التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ نسبة الشاحنات التي وافق على دخولها إلى قطاع غزة المحاصر، خلال الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر 2025 لم تتجاوز 24% من الكميات التي نص عليها الاتفاق.

وقال المكتب في تقرير، إن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة المذكورة بلغ 3203 شاحنات فقط، منها 639 شاحنة تجارية، و2564 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية، شملت 84 شاحنة سولار، و31 شاحنة غاز طهي.

وبيّن أنّ المتوسط اليومي لدخول الشاحنات، سواء التجارية أو الإغاثية لم يتجاوز 145 شاحنة، في حين ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يومياً، من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعكس انخفاض مستوى التنفيذ إلى نحو ربع الكمية المتفق عليها.

ولفت المكتب إلى أنّ الشاحنات التجارية التي سُمح بدخولها توزعت على الأغذية والبضائع المختلفة والملابس والأدوات المنزلية والمعدات والمحروقات والمستلزمات الصحية وقطع غيار المركبات، إلا أن الكميات تبقى محدودة ولا تفي بالاحتياجات اليومية لأهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي ما يتعلق بشاحنات الوقود والمحروقات، أوضح التقرير أنّ ما تم توريده فعلياً لم يتجاوز 115 شاحنة خلال الفترة ذاتها، من أصل 1100 شاحنة كان يفترض دخولها بموجب الاتفاق، وهو ما يعني أن نسبة الالتزام بهذا البند الحيوي لا تتعدى 10% فقط.

وأكد أنّ هذا النقص الحاد يعكس استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة، الأمر الذي يهدد عمل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية التي يعتمد عليها السكان بشكل يومي.

وحمّل المكتب الإعلامي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية التي تعيق دخول المواد الأساسية.

كما دعا المكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، ولا سيما فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية "دون قيود أو شروط، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتفاقمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: انفجارات كبيرة تهز شيراز في إيران
فنون ومنوعات: شيرين مُتهمة بالتزوير!
محافظات: حملة لتنظيم فرز النقل إلى مدينة تعز
رياضة: جنوى يعلن إقالة مدربه باتريك فييرا
رياضة: خيتافي يعمّق جراح جيرونا
عربي ودولي: رئيسة تنزانيا تفوز بولاية جديدة
اقتصاد: ارتفاع أرباح بورصة الكويت 59.81%
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يواسي آل العجي
عربي ودولي: ارتفاع شهداء الإبادة بغزة إلى 68858
رياضة: سينر يبلغ ربع نهائي بطولة باريس
عربي ودولي: غزة.. تضرر 87% من الأراضي الزراعية
علوم وتقنية: علامات مبكرة للعجز الجنسي
مجتمع مدني: السكتة الدماغية تهدد الشباب!
فنون ومنوعات: ما حقيقة اعتزال حلا شيحة الفن؟
عربي ودولي: بولندا تعلن اعتراض طائرة روسية
عربي ودولي: مجدداً.. بن غفير ينكل بالأسرى الفلسطينيين
أخبار: فلكي يكشف حالة الطقس المتوقعة في اليمن
اقتصاد: صعود مؤشرات الأسهم اليابانية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب 2%
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: الاحتلال يسلّم 30 جثماناً لأسرى فلسطينيين
عربي ودولي: روسيا تعلن مقتل 9720 جندياً أوكرانياً
أخبار: أجواء باردة وجافة في هذه المناطق
رياضة: ساسولو يتخطى كالياري بثنائية
عربي ودولي: غزة.. 350 ألف مريض بلا علاج
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025