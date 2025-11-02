المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة.. وتحذير للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة وجافاً في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة وجاف أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، غرب الجوف ومرتفعات شبوة، أبين، لحج، إب، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 01 - 07 درجات مئوية.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الطقس البارد والشديد البرودة.



ودعا المزارعين في المناطق الجبلية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، حاثاً رعاة الماشية والنحل والدواجن على إيوائها في أماكن دافئة حفاظاً عليها.