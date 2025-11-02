الأحد, 02-نوفمبر-2025 الساعة: 05:11 م - آخر تحديث: 04:39 م (39: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفاً و865 شهيداً، و170 ألفاً و670 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68865
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفاً و865 شهيداً، و170 ألفاً و670 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، جثامين 7 شهداء (منهم 3 شهداء جدد، و3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، وشهيد متأثرا بجروحه)، بالإضافة إلى 6 إصابات، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، استشهد 236 شخصا، وأصيب 600 آخرون، إضافة إلى انتشال 502 جثمان، مشيرة إلى أن إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال الإسرائيلي بلغ 225 جثمانا.








