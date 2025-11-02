المؤتمرنت -

الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة بقصف مدفعي على مناطق متفرقة، في تجاوزات جديدة لاتفاق وقف الحرب.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل متواصل المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، كما أطلقت النار تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين والأراضي الزراعية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.



كما أطلق جيش الاحتلال غارات عنيفة على مناطق شرق جباليا شمال القطاع، وشرق دير البلح وسط القطاع، ما أدى الي تدمير عدد من المنازل وألحاق أضرار جسمية بالممتلكات.



وأكدت مصادر فلسطينية ميدانية على أن عمليات قصف واسعه ضخمة نتج عنها انفجارات عالية قام بها جيش الاحتلال لما تبقى من الأحياء والمنازل السكنية الواقعة داخل الخط الأصفر على امتداد الخط الفاصل بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.



وتتواصل التجاوزات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرار عمليات الاستهداف وقتل المدنيين والقصف على مناطق متفرقة من غزة، ومنع فتح معبر رفح البري لسفر المرضى والجرحى للعلاج، ودخول المساعدات بالشكل والكميات المتفق عليها.



ودخل اتفاق وقف الحرب بين حماس والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع.



ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68 ألفاً و865، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170 ألفاً و670.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 236 شهيداً و600 مصاب، وجرى انتشال 502 جثمان.