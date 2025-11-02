الأحد, 02-نوفمبر-2025 الساعة: 09:48 م - آخر تحديث: 09:30 م (30: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عارف عبدالعليم حسان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء

الوهباني يعزي بوفاة الدكتور عارف حسان

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الدكتور عارف حسان
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عارف عبدالعليم حسان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني في مجال الطب.

وأشاد الوهباني، في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ عبدالسلام عبدالعليم والدكتور محمد عبدالعليم حسان رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بمديرية شرعب الرونة وإلى نجل الفقيد الدكتور محمد عارف عبدالعليم حسان، بمناقب الفقيد، ودورة الإنساني في المجال الطبي، واسهاماته في خدمة ورعاية المرضى والتخفيف عنهم وإخلاصه وتفانيه في أداء واجبه.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لأشقاء الفقيد وأولاده وجميع أسرته وآل حسان كافة في مديريتي شرعب الرونة وجبل حبشي محافظة تعز بهذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله -العلي القدير- أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








