بن حبتور يتفّقد عدداً من المشاريع الخدمية

الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم، عددًا من المشاريع الخدمية بأمانة العاصمة

تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم، عددًا من المشاريع الخدمية بأمانة العاصمة المنفذة بتكلفة 790 مليونًا و664 ألف بتمويل السلطة المحلية.

حيث اطلّع الدكتور بن حبتور وأمين العاصمة على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة بعض شوارع حي الأمناء بمديرية الوحدة الذي يُنفذّ بتكلفة 278 مليونًا و664 ألف ريال، بتمويل محلي ومساهمة مجتمعية.

وتعرفا على مكونات المشروع الذي تنفذه الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق والأماكن العامة بالأمانة، ويشمل جسر خرساني ورصف حجري وترميمات إسفلتية وصيانة لعدد من شوارع حي الأمناء "المرحلة الأولى".

كما تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى وأمين العاصمة، سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل وترميم وصيانة شارعي سقطرى وخولان في مديرية السبعين بتكلفة 520 مليون ريال.

واستمعا من وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي ونائب مدير الوحدة التنفيذية المهندس علي محرقة، إلى شرح عن مستوى الإنجاز في مشاريع التأهيل التي تتضمن تنفيذ جسور خرسانية سطحية وطبقات إسفلتية وأعمال ترميم وصيانة للمقاطع المتهالكة بشوارع الأمناء وسقطرى وخولان بمديريتي الوحدة والسبعين.

كما اطلعا على سير العمل بمشروع إعادة ترميم وصيانة شارع فلسطين بمديرية بني الحارث "المرحلة الثانية"، بتكلفة 100 مليون ريال بتمويل محلي، تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور.

واعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور بن حبتور، في تصريح صحفي، النزول الميداني فرصة للاطلاع على سير العمل في أمانة العاصمة وأوضاع العاملين بما في ذلك تنفيذ الأعمال الخدمية واستعادة دور التنمية المحلية التي تم إيقافها بقرار من دول تحالف العدوان التي فرضت الحصار وضيقّت الخناق على الشعب اليمني.

وأشاد بمستوى العمل المتواصل الذي لمسه خلال الزيارة من قبل قيادة الأمانة والكادر الفني والعاملين في تنفيذ المشاريع التي تم زيارتها والممولة من قبل الأمانة.

ونوه الدكتور بن حبتور بالجهود المبذولة من قبل المعنيين في تنفيذ شبكة الصرف الصحي ابتداءًا من شارع خولان مرورًا بقلب العاصمة وصولًا إلى الروضة، معتبرًا هذا العمل حيويًا ومهمًا لتحسين خدمات الصرف الصحي بالأمانة.

من جهته اعتبر أمين العاصمة عباد، المشاريع الخدمية أحد أهم شرايين التنمية المحلية، تّنفّذ في إطار خطط وبرامج أمانة العاصمة للعام ١٤٤٧هـ وتشمل حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات الطرق والتحسين والمياه والصرف الصحي.








