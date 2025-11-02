المؤتمرنت -

يونيسف: مليون طفل في غزة بحاجة إلى الماء والغذاء

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة لا زالوا بحاجة للماء والغذاء.



وأفادت تيس إنغرام المتحدثة باسم المنظمة، في تصريح، بأن آلاف الأطفال في القطاع ينامون جياعا كل ليلة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يحتاج 650 ألف منهم العودة إلى مدارسهم.



وقالت إنغرام إن "وقف إطلاق النار يمثل خبرا جيدا، لأنه يعني توقف القصف اليومي الذي كان يودي بحياة الأطفال، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء الجوع أو ضمان حصول العائلات على مياه شرب آمنة"، مشيرة إلى أن العائلات في غزة لا تزال تكافح يوميا من أجل البقاء.



وأوضحت أن البنى التحتية التي كانت توفر المياه والرعاية الطبية للأطفال تضررت بشدة، ما يجعل الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية أمرا في غاية الصعوبة.



وأشارت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن حجم المساعدات التي دخلت القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار شهد زيادة طفيفة خلال الأسبوعين الأولين، لكنه ما يزال غير كافي على الإطلاق، مؤكدة أن الكميات التي وصلت لا تزال دون المستويات التي كانت تدخل قبل اندلاع الحرب.



وأوضحت أن آلاف الأطفال ما زالوا يعانون في المستشفيات من أمراض يمكن علاجها، لكن نقص الأطباء والأدوية يجعلهم يتألمون دون علاج.



وارتكبت "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد، وما يفوق 170 ألف جريح، وألحقت أضرارا بنحو 90% من البنى التحتية المدنية بالقطاع، بخسائر تقدر بنحو 70 مليار دولار.