الإثنين, 03-نوفمبر-2025 الساعة: 12:52 ص - آخر تحديث: 12:34 ص (34: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، تسليمها 3 جثث من أسرى جنود الاحتلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة

القسام تسلّم 3 جثث جديدة لأسرى الاحتلال

المؤتمرنت -
القسام تسلّم 3 جثث جديدة لأسرى الاحتلال
أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، تسليمها 3 جثث من أسرى جنود الاحتلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أنّ الجثث عُثر عليها ظهر اليوم داخل أحد الأنفاق جنوب القطاع.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن توابيت تحمل 3 من أسراه وصلت إلى إسرائيل قبل قليل عبر الصليب الأحمر.

في المقابل، أكّد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أنّ خطوة القسام تأتي في إطار التزام الحركة الثابت بإتمام مسار التبادل، والعمل على تسليم جميع الجثث في أسرع وقت ممكن، داعياً الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، سلّمت حماس 20 أسيرا إسرائيليا حيا وجثث 19 آخرين، وتؤكد حماس أن استخراج بقية الجثث "يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: كولن يضرب هامبورغ برباعية
رياضة: سينر يحصد "باريس للتنس"
عربي ودولي: مرضى غزة.. موت بطيء
عربي ودولي: مليون طفل في غزة بحاجة إلى الماء والغذاء
عربي ودولي: العراق يسجل 80 هزة أرضية خلال شهر
عربي ودولي: الأونروا: عنف المستوطنين بالضفة هو الأعلى
عربي ودولي: روسيا تسقط 283 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68865
رياضة: ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية
رياضة: أرسنال يحلّق في الصدارة بثنائية بيرنلي
رياضة: سان جيرمان.. "الفوز القاتل"
عربي ودولي: 145 شاحنة مساعدات فقط تدخل غزة
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على اليمن
أخبار: إحالة خلية التجسس الأممية للقضاء
أخبار: القبض على المتهمين بقتل وفاء الباشا
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة
عربي ودولي: انفجارات كبيرة تهز شيراز في إيران
فنون ومنوعات: شيرين مُتهمة بالتزوير!
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي أحمد صلاح
محافظات: حملة لتنظيم فرز النقل إلى مدينة تعز
رياضة: جنوى يعلن إقالة مدربه باتريك فييرا
رياضة: خيتافي يعمّق جراح جيرونا
عربي ودولي: رئيسة تنزانيا تفوز بولاية جديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025