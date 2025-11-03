المؤتمرنت -

طقس شديد البرودة في 10 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات وأجزاء من المرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، وأجزاء من مرتفعات شبوة، أبين، لحج، إب، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 07 درجات مئوية.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ودعا المزارعين في المناطق الجبلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.