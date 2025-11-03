المؤتمرنت -

قناة اليمن اليوم تكرم المهندس النعمان

كرمت إدارة قناة اليمن اليوم المهندس التلفزيوني القدير علي عبد الوهاب النعمان - مدير التشغيل بالقناة، ويعتبر النعمان أحد المؤسسين لقناة اليمن اليوم، حيث كان له دور بارز في ضبط البنية الفنية والتقنية للقناة،



وأكد المدير العام التنفيذي للقناة محمد أحمد العميسي أن تكريم المهندس علي النعمان يأتي تقديراً لتميزه والتزامه المهني وجهوده في تطوير العمل الفني لقناة اليمن اليوم، إضافة إلى كونه يمثل نموذجاً للمهندس المبادر في تقديم الأفكار الإبداعية وفي الارتقاء بعلاقاته مع زملائه وتوثيق عرى التعاون معهم.



من جانبه، عبر النعمان عن شكره وامتنانه لإدارة القناة وكل الزملاء العاملين فيها، مؤكداً أن تكريم الموظف المثالي يعد حافزاً لتفجير الطاقات وبذل جهود أكبر لتحقيق التميز والمزيد من النجاح.



يذكر أن إدارة القناة رسخت تقليد التكريم شهريا تقديرا لتفوق وتميز الموظف المثالي، وعرفانا بما يقدمه للقناة، كما يهدف إلى خلق بيئة تنافسية ودفع الجميع لبذل كل ما لديهم من خبرات وإبداعات تعزز رسالة القناة المهنية المتوازنة التي تخاطب كل شرائح وفئات المجتمع.