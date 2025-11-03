الإثنين, 03-نوفمبر-2025 الساعة: 04:14 م - آخر تحديث: 03:30 م (30: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
كرمت إدارة قناة اليمن اليوم المهندس التلفزيوني القدير علي عبد الوهاب النعمان - مدير التشغيل بالقناة، ويعتبر النعمان أحد المؤسسين

قناة اليمن اليوم تكرم المهندس النعمان

المؤتمرنت -
قناة اليمن اليوم تكرم المهندس النعمان
كرمت إدارة قناة اليمن اليوم المهندس التلفزيوني القدير علي عبد الوهاب النعمان - مدير التشغيل بالقناة، ويعتبر النعمان أحد المؤسسين لقناة اليمن اليوم، حيث كان له دور بارز في ضبط البنية الفنية والتقنية للقناة،

وأكد المدير العام التنفيذي للقناة محمد أحمد العميسي أن تكريم المهندس علي النعمان يأتي تقديراً لتميزه والتزامه المهني وجهوده في تطوير العمل الفني لقناة اليمن اليوم، إضافة إلى كونه يمثل نموذجاً للمهندس المبادر في تقديم الأفكار الإبداعية وفي الارتقاء بعلاقاته مع زملائه وتوثيق عرى التعاون معهم.

من جانبه، عبر النعمان عن شكره وامتنانه لإدارة القناة وكل الزملاء العاملين فيها، مؤكداً أن تكريم الموظف المثالي يعد حافزاً لتفجير الطاقات وبذل جهود أكبر لتحقيق التميز والمزيد من النجاح.

يذكر أن إدارة القناة رسخت تقليد التكريم شهريا تقديرا لتفوق وتميز الموظف المثالي، وعرفانا بما يقدمه للقناة، كما يهدف إلى خلق بيئة تنافسية ودفع الجميع لبذل كل ما لديهم من خبرات وإبداعات تعزز رسالة القناة المهنية المتوازنة التي تخاطب كل شرائح وفئات المجتمع.








