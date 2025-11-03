الإثنين, 03-نوفمبر-2025 الساعة: 07:18 م - آخر تحديث: 07:00 م (00: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، تسلمها جثامين 45 فلسطينياً أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي

صحة غزة: تسلمنا جثامين 45 فلسطينياً

المؤتمرنت -

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، تسلمها جثامين 45 فلسطينياً أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن استلام الجثامين تم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 تم التعرف على 78 منها فقط، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وأكدت الوزارة وصول 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم شهيدان جديدان و8 جثامين جرى انتشالها.

وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 238، والإصابات 600، والجثامين التي جرى انتشالها 510.

ويأتي تبادل الجثامين في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، حيث أطلقت "حماس" بموجب المرحلة الأولى من الصفقة سراح 20 إسرائيليا حيا، وأفرج الاحتلال عن 250 أسيرا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و1700 من أسرى قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.








