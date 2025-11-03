الإثنين, 03-نوفمبر-2025 الساعة: 08:51 م - آخر تحديث: 08:27 م (27: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
صنعاء.. إحالة 725 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة

صنعاء.. إحالة 725 متهماً إلى النيابة

المؤتمرنت -
صنعاء.. إحالة 725 متهماً إلى النيابة
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 725 متهماً في 9 قضايا فساد إلى مكتب النائب العام لإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 4 مليارات و880 مليوناً و388 الف ريال، إضافة الى استيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات أرض تابعة لإحدى المنشآت المهمة والاستراتيجية للدولة.

حيث بلغ إجمالي المساحات المستولى عليها 7 ملايين وألف و441 مترا مربعا، بما يعادل 157 ألف و548 لبنة، استعادت الهيئة منها مليونان و30 ألف مترا مربعا، بما يعادل 45 ألف و679 لبنة.

وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضايا باستغلال النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والإضرار بمصلحة الدولة، وأضرار مادية ومعنوية، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وناقش مجلس الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.








