المؤتمرنت -

بدء صرف معاشات نوفمبر في صنعاء

دشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عملية صرف معاشات شهر نوفمبر 2025م – جمادى الأولى 1447هـ، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.



وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات.



وأكدت، أن تقديم عملية صرف المعاشات في بداية كل شهر، يأتي في إطار حرص المؤسسة المستمر على تخفيف معاناة أسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.



وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات، أن هذا الإجراء يأتي أيضًا في سياق جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيدًا التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها، بما يرسخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.