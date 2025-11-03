الإثنين, 03-نوفمبر-2025 الساعة: 10:23 م - آخر تحديث: 10:11 م (11: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
دشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عملية صرف معاشات شهر نوفمبر 2025م

بدء صرف معاشات نوفمبر في صنعاء

المؤتمرنت -
بدء صرف معاشات نوفمبر في صنعاء
دشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عملية صرف معاشات شهر نوفمبر 2025م – جمادى الأولى 1447هـ، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات.

وأكدت، أن تقديم عملية صرف المعاشات في بداية كل شهر، يأتي في إطار حرص المؤسسة المستمر على تخفيف معاناة أسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.

وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات، أن هذا الإجراء يأتي أيضًا في سياق جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيدًا التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها، بما يرسخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.








