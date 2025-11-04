المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة إجمالاً إلى شديدة البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات كل من الضالع، لحج، أبين.



وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، إب، المحويت، مأرب، الجوف.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ودعا المزارعين في المناطق الجبلية لعمل ما يلزم للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.