الثلاثاء, 04-نوفمبر-2025 الساعة: 04:49 م - آخر تحديث: 04:19 م (19: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة

تحذير أممي من كارثة إنسانية في غزة

المؤتمرنت -
تحذير أممي من كارثة إنسانية في غزة
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي أن أقل من 5% فقط من الأراضي الزراعية مازالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 80% من المساحات المزروعة بفعل الحرب المستمرة.

وقالت إن نحو 70% من البيوت البلاستيكية الزراعية دمرت بالكامل، فيما تضررت غالبية الآبار، ما جعل الوصول إلى المياه شبه مستحيل، وأدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي داخل القطاع.

وأكد التقرير أن غزة أصبحت تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها الغذائية، محذرا من أن استمرار القيود على دخول الإمدادات الزراعية والوقود عبر المعابر سيقود إلى مجاعة واسعة خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت المنظمة أن 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على غذاء كاف، مشيرة إلى أن إنتاج الخضروات والحبوب انخفض إلى أقل من نصف مستواه قبل عامين، في حين تعرض قطاع الصيد البحري لتدمير واسع وتقييدات مستمرة حالت دون عمله الطبيعي.

وصنفت "فاو" قطاع غزة ضمن أسوأ أربع أزمات غذائية في العالم خلال عامي 2024 - 2025، إلى جانب السودان واليمن وأفغانستان، داعية إلى استجابة طارئة متعددة القطاعات تشمل الأمن الغذائي والمياه والصحة والدعم النفسي، لتفادي انهيار إنساني شامل في القطاع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
رياضة: فوز تونس وخسارة المغرب وقطر
علوم وتقنية: ما العلاقة بين السمنة وطنين الأذن؟
مجتمع مدني: نصائح للوقاية من أمراض القلب
رياضة: قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مجتمع مدني: أنقِذ صحّتك.. بهذه الطريقة
فنون ومنوعات: شيرين عبدالوهاب: فخورة ببلدي
ثقافة: انهيار جزئي لبرج تاريخي في إيطاليا
رياضة: الأولمبي يتغلب ودياً على أهلي صنعاء
اقتصاد: الذهب ينخفض متأثراً بارتفاع الدولار
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: توغلات إسرائيلية في درعا السورية
أخبار: قناة اليمن اليوم تكرم المهندس النعمان
أخبار: المالية تعلن بدء تعزيز مرتبات سبتمبر
أخبار: طقس شديد البرودة في 10 محافظات
رياضة: ميلان يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
رياضة: برشلونة يستعيد انتصاراته في الليغا
رياضة: هالاند يقود السيتي لوصافة البريميرليغ
علوم وتقنية: عادة شائعة تعيق الهضم الطبيعي
فنون ومنوعات: الشعور بالسيطرة على الأمور يقلّل التوتر
رياضة: كولن يضرب هامبورغ برباعية
عربي ودولي: القسام تسلّم 3 جثث جديدة لأسرى الاحتلال
رياضة: سينر يحصد "باريس للتنس"
أخبار: البرد يؤخر طابور الصباح في المدارس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025