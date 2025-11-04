الثلاثاء, 04-نوفمبر-2025 الساعة: 04:49 م - آخر تحديث: 04:19 م (19: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

المؤتمرنت -
مستوطنون يقتحمون الأقصى
اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي.

وحسب وكالة صفا الفلسطينية، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وتواصل قوات العدو التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وكثّف المقدسيون دعواتهم لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات العدو ومستوطنيه.








