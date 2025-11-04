المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الدكتور عبدالكريم ثامر

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالكريم محمد ثامر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس نقابة الأطباء اليمنيين، في وفاة والدته.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للدكتور عبدالكريم ثامر وجميع أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".