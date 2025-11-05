المؤتمرنت -

الخطري تعزي فاطمة الهبيط بوفاة والدها

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة فاطمة عبدالله صغير الهبيط، عضو اللجنة الدائمة المحلية، رئيسة القطاع النسوي، في وفاة والدها الشيخ عبدالله صغير الهبيط، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّرت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة، في البرقية بإسمها ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة للأستاذة فاطمة الهبيط وإخوانها وكافة آل الهبيط في مديرية قفل شمر محافظة حجة بهذا المصاب، سائلةً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"