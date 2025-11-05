الأربعاء, 05-نوفمبر-2025 الساعة: 05:24 م - آخر تحديث: 05:01 م (01: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة فاطمة عبدالله صغير الهبيط، عضو اللجنة الدائمة المحلية

المؤتمرنت -
الخطري تعزي فاطمة الهبيط بوفاة والدها
بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة فاطمة عبدالله صغير الهبيط، عضو اللجنة الدائمة المحلية، رئيسة القطاع النسوي، في وفاة والدها الشيخ عبدالله صغير الهبيط، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّرت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة، في البرقية بإسمها ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة للأستاذة فاطمة الهبيط وإخوانها وكافة آل الهبيط في مديرية قفل شمر محافظة حجة بهذا المصاب، سائلةً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








