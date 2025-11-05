الأربعاء, 05-نوفمبر-2025 الساعة: 06:56 م - آخر تحديث: 06:27 م (27: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
بدأت اليوم بصنعاء فعاليات مؤتمر سرطان البروستاتا والمثانة، الذي ينظمه على مدى يومين المركز الوطني لعلاج الأورام بالتعاون مع صندوق مكافحة السرطان والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

وخلال افتتاح المؤتمر أشاد رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، بإقامة هذا المؤتمر العلمي الذي تحتضنه كلية الطب جامعة صنعاء، والذي يمثل تظاهرة بحثية وعلمية لها أهمية كبيرة كونها تجمع الخبراء والاستشاريين والمختصين لتبادل المعارف ومناقشة كل جديد وآخر ما توصل إليه العلم، منوهاً الى أن اليمن كانت منذ أكثر من 10 سنوات أمام اختبار طبي حقيقي نتيجة العدوان والحصار.

وقال "كان الكثير من اليمنيين يسافر للعلاج في الخارج، إلا أن اعتمادنا على انفسنا نتيجة العدوان والحصار، استطعنا أن نطور العمل في الجانب الطبي وذا الجراحي، وهذا تميز وإبداع نفتخر به عندما يكون الابداع رغم المعاناة في المجالات الطبية والجراحية دقيقة فنحن نفتخر به، ونطمئن المواطنين ونؤكد أن الجانب الطبي في بلادنا اكتسب قوة وتميز، ونحن في جامعة صنعاء وتحديدا في كلية الطب حريصين على إقامة لقاءات علمية شهرية متخصصة يحضرها طلاب الدكتوراه والماجستير مع وجود نخبة من الاستشاريين والمختصين في كلية الطب وبقية الكليات، وهي دعوة لكل المراكز والمستشفيات والجامعات الحكومية والخاصة بأنه مرحب بهم للمشاركة والحضور في هذه الفعاليات العلمية".

من جانبه أوضح رئيس مؤتمر سرطان البروستاتا والمثانة الدكتور عبدالله ثوابة، أن المؤتمر يناقش على مدى يومين أكثر من 16 ورقة علمية وبحثية، حول آخر ما توصل إليه العلم الحديث في علاج وجراحة سرطان البروستاتا والمثانة، وبمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين والمختصين سواء في علاج وجراحة سرطان البروستاتا والمثانة أو العلاج الاشعاعي والكلى والمسالك البولية والأشعة وأطباء علم الانسجة، داعيا الجميع للمشاركة للخروج بتوصيات وتفاهمات وعمل خطة مناسبة لتطوير علاج وجراحة البروستاتا والمثانة.

من جهته عبر رئيس رابطة مرضى السرطان حميد علي اليادعي، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المهم، الذي يسلط الضوء على طرق العلاج والتشخيص لسرطان البروستاتا والمثانة، مشيرا الى أن حالات السرطان في اليمن تتزايد بشكل مخيف، متمنياً للمؤتمر التوفيق وأن تكون مخرجاته كفيلة بتطوير علاج وجراحة السرطان، وأن يتم التركيز على التشخيص الدقيق الذي على ضوئه يتم العلاج.

ومن جانب المشاركين أكد الدكتور عدنان البعداني استشاري أول جراحة الكلى والمسالك البولية، أن المؤتمر فرصة لالتقاء الخبراء والاستشاريين والمختصين من مختلف التخصصات، لمناقشة آخر ما توصل إليه العلم من تطورات حديثة في علاج وجراحة الاورام وكل ما يتعلق بها، وأن المؤتمر يمثل نقلة نوعية لتطوير علاج وجراحة سرطان البروستاتا والمثانة.

وأشار البعداني الى أن سرطان البروستاتا والمثانة منتشر عالميا، أن انها في اليمن وضعها في اليمن يختلف نتيجة تأخر المعاينة والتشخيص وعدم الاهتمام ومتابعة الطبيب، وأن المريض لا يصل الى الطبيب إلا وقد تأخرت الحالة ما يجعل نسبة سرعة الشفاء أقل، كون التشخيص المبكر للحالة يجعل نسبة الشفاء كبيرة جدا وتتعالج الحالة بشكل أفضل، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتصور يعالج السلبيات الموجودة وفي مقدمتها نشر الوعي المجتمعي بزيارة الطبيب المختص بوقت مبكر.

بدوره قال الدكتور نشوان الشماحي استشاري أشعة تشخيصية والمشارك عن ألفا اسكان، إن التشخيص جزء محوري ومهم للعلاج ولا يمكن أن يوصف أي علاج أو اجراء طبي إلا بعد التشخيص الدقيق، وأن معظم أجهزة التشخيص سواء رنين مغناطيسي او مقطعية وسينية وتلفزيون وغيرها متوفرة في اليمن وفي العاصمة صنعاء خاصة، وأن المريض أصبح يخرج الى الخارج ويجد نفس التشخيص الذي عمله في صنعاء، مبينا أن ألفا اسكان توفر معظم الاجهزة التشخيصية من اشعة تلفزيونية وسينية ورنين مغناطيسي والمقطعية وصبغات وغيرها، بالاضافة الى العمل بتشخيص أخذ العينات والقساطر وتركيب التصفيات للعينات فيما يخص العظام.

من جهته أكد استشاري الأورام الدكتور فضل النجري المشارك بورقة علمية، أن المؤتمر فعالية علمية مبدعة ونتائجها ستعمل على تعزيز التعاون بين اطباء وجراحي الاورام والكلى والمسالك البولية واخصائي الاشعة وغيرهم من ذوي العلاقة الطبية وغير الطبية، وبهدف عزيز وتطوير الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى سرطان البروستاتا والمثانة، متوقعاً أن المؤتمر سيحقق عائد إيجابي سواء للمشاركين والكادر او الخدمة الطبية بشكل عام، كونه يناقش أهم وأحدث ما توصلت إليه أبحاث وعلوم طب وجراحة سرطان البروستاتا والمثانة.








