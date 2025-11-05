المؤتمرنت -

فوز اليمني الحربي بمنصب عمدة هامترامك

فاز اليمني الأمريكي آدم الحربي بمنصب عمدة مدينة هامترامك في ولاية ميشيغان، خلفاً للعمدة اليمني السابق أمير غالب الذي ترشح كسفير لأمريكا في الكويت.



ويُعد هذا الفوز خطوة جديدة تعكس استمرار الحضور القوي للجالية اليمنية والعربية في الحياة السياسية المحلية.



وركز الحربي في حملته على تطوير المدينة، وتحسين الخدمات، ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، مؤكداً عزمه على العمل بروح التعاون لخدمة جميع سكان هامترامك.



كما فاز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك متغلباً على المرشح الجمهوري كورتيس سليوا والمستقل أندرو كومو، ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.



وفي خطاب فوزه شكر ممداني من وقفوا معه لكنه بدأ شكره باليمنيين أرباب المتاجر، حيث قال: "شكراً لأرباب المتاجر اليمنيين والجدات المكسيكيات والممرضات الأوزباكيات والعمات من إثيوبيا.. أنا منكم وإليكم".



وكشف ممداني عن أبرز أولويات برنامج إدارته المقبلة، مؤكداً أن محور رؤيته سيكون معالجة أزمة تكلفة المعيشة، إضافة إلى جعل الحافلات مجانية وتوفير رعاية أطفال شاملة.



وشدد على أنه سيضع "حداً" لثقافة الفساد التي سمحت لمليارديرات مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهرب من الضرائب واستغلال الإعفاءات الضريبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن نيويورك لن تكون بعد الآن "مدينة يُتاجَر فيها بالإسلاموفوبيا لتحقيق الفوز في الانتخابات".