الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عتبة 9250 أسيراً

9250 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال

المؤتمرنت -
9250 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال
تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عتبة 9250 أسيراً، وفقاً لما كشفه نادي الأسير الفلسطيني.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن النادي عن تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية 9,250 أسيراً، مشيرة إلى أن هذا الرقم الإجمالي لا يشمل المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.

وأفاد التقرير أنّ 49 أسيرة فلسطينية بين جدران السجون، منهن أسيرة واحدة قادمة من قطاع غزة، كما يبلغ عدد الأطفال المحتجزين 350 طفلاً موزعين بين سجني عوفر ومجدو.

ولفت إلى استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري، حيث يقبع 3368 معتقلاً دون تهم محددة أو محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي قد أقرت، قبل أيام، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين،

وذلك بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، مهدّداً بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم إن لم يتم دفع القانون قدماً.​








