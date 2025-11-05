المؤتمرنت -

9250 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال

تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عتبة 9250 أسيراً، وفقاً لما كشفه نادي الأسير الفلسطيني.



وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن النادي عن تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية 9,250 أسيراً، مشيرة إلى أن هذا الرقم الإجمالي لا يشمل المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.



وأفاد التقرير أنّ 49 أسيرة فلسطينية بين جدران السجون، منهن أسيرة واحدة قادمة من قطاع غزة، كما يبلغ عدد الأطفال المحتجزين 350 طفلاً موزعين بين سجني عوفر ومجدو.



ولفت إلى استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري، حيث يقبع 3368 معتقلاً دون تهم محددة أو محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.



وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي قد أقرت، قبل أيام، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين،



وذلك بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، مهدّداً بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم إن لم يتم دفع القانون قدماً.​