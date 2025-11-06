الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة

الخميس, 06-نوفمبر-2025 الساعة: 04:26 م - آخر تحديث: 04:21 م (21: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء جافة وباردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء جافة وباردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء جافة وباردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع.

وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، المحويت، مأرب والجوف.

وحذّر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

ونصح المزارعين في المناطق الجبلية بعمل التدابير اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.








