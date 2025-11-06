المؤتمرنت -

قتيلان برصاص المرتزقة في مأرب

قتل مواطنان من أسرة آل الثابتي، برصاص مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في نقطة تفتيش بصافر شرق مأرب.



وأوضح مصدر محلي أن نقطة تابعة لمليشيا المرتزقة في منطقة صافر أوقفت سيارة المجني عليهم خلال قدومهم من محافظة حضرموت، وبعد مشادة كلامية قامت بإطلاق الرصاص عليهم ما أسفر عن مقتل المواطن محمد حسين عبدويس الثابتي، والمواطن أحمد علي عبدويس الثابتي، من أبناء مديرية العبدية، واختطفت أطفالهم الذين كانوا برفقتهم.



ولقيت هذه الجريمة استنكار شعبي كبير من قبائل مأرب التي طالبت بتسليم القتلة إلى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع نتيجة اعتدائهم السافر على المواطنين.