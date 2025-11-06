الخميس, 06-نوفمبر-2025 الساعة: 07:30 م - آخر تحديث: 07:25 م (25: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - قتل مواطنان من أسرة آل الثابتي، برصاص مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في نقطة تفتيش بصافر شرق مأرب

قتيلان برصاص المرتزقة في مأرب

المؤتمرنت -
قتيلان برصاص المرتزقة في مأرب
قتل مواطنان من أسرة آل الثابتي، برصاص مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في نقطة تفتيش بصافر شرق مأرب.

وأوضح مصدر محلي أن نقطة تابعة لمليشيا المرتزقة في منطقة صافر أوقفت سيارة المجني عليهم خلال قدومهم من محافظة حضرموت، وبعد مشادة كلامية قامت بإطلاق الرصاص عليهم ما أسفر عن مقتل المواطن محمد حسين عبدويس الثابتي، والمواطن أحمد علي عبدويس الثابتي، من أبناء مديرية العبدية، واختطفت أطفالهم الذين كانوا برفقتهم.

ولقيت هذه الجريمة استنكار شعبي كبير من قبائل مأرب التي طالبت بتسليم القتلة إلى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع نتيجة اعتدائهم السافر على المواطنين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات
رياضة: اختبار سهل للريال وآخر صعب لبرشلونة
رياضة: فوز سيتي وإنتر وتعادل برشلونة بالأبطال
رياضة: التعادل يحسم مواجهة التضامن والنهضة
علوم وتقنية: 6 آثار جانبية "خطيرة" للشاي الأخضر
عربي ودولي: 100 قتيل حصيلة الإعصار في الفلبين
مجتمع مدني: الذبحة الصدرية تهدد قلبك!
فنون ومنوعات: أحمد حلمي يعود للسينما بعد 3 سنوات
عربي ودولي: 9250 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال
مجتمع مدني: 521 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بصنعاء
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68875
أخبار: انطلاق مؤتمر سرطان البروستاتا بصنعاء
أخبار: الخطري تعزي فاطمة الهبيط بوفاة والدها
اقتصاد: الأسهم الأوروبية في أدنى مستوى
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة
رياضة: فوز أرسنال وبايرن وليفربول في الأبطال
عربي ودولي: برنامج الأغذية يدعو لفتح معابر غزة
فنون ومنوعات: أحمد سعد يثير الجدل.. إعلان أم زواج؟
عربي ودولي: 2350 اعتداء إسرائيلياً بالضفة في شهر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الدكتور عبدالكريم ثامر
مجتمع مدني: أزمة الذاكرة تضرب الشباب؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025