المؤتمرنت -

غزة.. أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض

حذّرت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في غزة من استمرار دفن آلاف الجثامين تحت أنقاض المباني المدمرة في ظل الحصار المتواصل وصعوبة الوصول إلى المواقع المنكوبة، مؤكدة أن عدد الشهداء الذين لم يُنتشلوا بعد يزيد على 10 آلاف.



ودعت اللجنة في بيان اليوم، إلى السماح العاجل بدخول فرق إنقاذ دولية متخصصة وتجهيزات ثقيلة للمساهمة في انتشال الجثامين، مشددة على أن "الوضع الإنساني في غزة يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تنتظر معرفة مصير أبنائها".



كما نبّهت إلى أن استمرار منع دخول المعدات اللازمة يشكّل "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني"، داعية إلى تحرّك دولي عاجل "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح وحفظ الكرامة الإنسانية"



ومنذ 7 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل -بدعم أمريكي مطلق- إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.