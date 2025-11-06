الخميس, 06-نوفمبر-2025 الساعة: 09:03 م - آخر تحديث: 08:52 م (52: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - عُقد بوزارة النقل والأشغال العامة اليوم اجتماع، برئاسة نائب الوزير يحيى السياني، للوقوف أمام الحادثة المؤلمة التي تعرضت لها حافلة نقل جماعي

صنعاء تقف أمام حريق حافلة النقل في أبين

المؤتمرنت -
صنعاء تقف أمام حريق حافلة النقل في أبين
عُقد بوزارة النقل والأشغال العامة اليوم اجتماع، برئاسة نائب الوزير يحيى السياني، للوقوف أمام الحادثة المؤلمة التي تعرضت لها حافلة نقل جماعي تابعة لإحدى الشركات في محافظة أبين أمس، أثناء قدومها من جدة إلى محافظة عدن عبر الطريق الدولي، والتي أسفرت عن وفاة 14 راكبا وسائقي الحافلة وإصابة سبعة آخرين.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، وعدداً من قيادات الوزارة والهيئة، الإجراءات المتبعة لضمان توفر متطلبات الأمن والسلامة في شركات النقل الجماعي الدولي.

وتطرق إلى الإجراءات التعزيزية المطبقة من قبل الهيئة في صنعاء، والمتمثلة في إلزام شركات النقل بإجراء فحص فني شامل لكل حافلة قبل كل رحلة، بما يكفل سلامة الركاب والحافلات.

وأكد الاجتماع أهمية التزام شركة النقل الجماعي بتطبيق الإجراءات المنظمة للرحلات القادمة من دول الجوار، وعدم التساهل في ذلك، خصوصاً فيما يتعلق بعدم الاستعانة بسائقين احتياطيين مؤقتين بالأجر لا ينتمون إلى الكادر الأساسي للشركة، لما يمثله ذلك من خلل قد يؤدي إلى مخاطر أثناء القيادة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات، أبرزها إلزام شركات النقل بإجراء فحص فني لكل حافلة قبل كل رحلة قادمة من دول الجوار، أسوة بالإجراءات المتبعة في صنعاء ومنع اعتماد الشركات على السائقين بالأجر اليومي أو بالرحلة.

وأقر إلزام الشركات بإرسال بيانات الفحص الفني ووثائق السائقين إلى هيئة تنظيم شؤون النقل البري قبل موعد السفر بـ 24 ساعة، للتحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والأمان.

كما أكد الاجتماع أهمية إصدار دليل خاص بإجراءات الأمن والسلامة، وإلزام شركات النقل الجماعي بتوعية الركاب بالإرشادات العامة للسلامة قبل انطلاق كل رحلة، أسوة بما هو معمول به في رحلات الطيران المدني.

وكلف الاجتماع هيئة تنظيم شؤون النقل البري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخرجات الاجتماع ومتابعة مدى التزام شركات النقل بتطبيق معايير الأمن والسلامة على مستوى كافة الرحلات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يواصل التوغّل في سوريا
عربي ودولي: الاحتلال يواصل "خنق" سكان غزة
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات
رياضة: اختبار سهل للريال وآخر صعب لبرشلونة
رياضة: فوز سيتي وإنتر وتعادل برشلونة بالأبطال
رياضة: التعادل يحسم مواجهة التضامن والنهضة
علوم وتقنية: 6 آثار جانبية "خطيرة" للشاي الأخضر
عربي ودولي: 100 قتيل حصيلة الإعصار في الفلبين
مجتمع مدني: الذبحة الصدرية تهدد قلبك!
فنون ومنوعات: أحمد حلمي يعود للسينما بعد 3 سنوات
أخبار: ترحيب يمني بالمساعي الأممية لتحقيق السلام
عربي ودولي: 9250 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال
مجتمع مدني: 521 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بصنعاء
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68875
أخبار: منظمة تحذّر: الجوع يهدد ملايين اليمنيين
أخبار: انطلاق مؤتمر سرطان البروستاتا بصنعاء
أخبار: الخطري تعزي فاطمة الهبيط بوفاة والدها
اقتصاد: الأسهم الأوروبية في أدنى مستوى
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة
رياضة: فوز أرسنال وبايرن وليفربول في الأبطال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025