الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة

المؤتمرنت -
حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في رام الله، وبيت لحم، ومحافظة طولكرم، واعتقلت العشرات بينهم أسرى سابقين، حيث يجري التحقيق معهم، كما حولت أحد منازل المواطنين، شمال رام الله إلى مركز تحقيق ميداني.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن حملة تصعيدية تنفذها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، تتخللها عمليات مداهمة ليلية، واعتداءات على الممتلكات، واقتحام للأحياء السكنية، في ظل استمرار الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال، على مداخل المدن الفلسطينية.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، والقدس المحتلتين، يوميا حملات مداهمة، واقتحامات للقرى والبلدات، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات، واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.








